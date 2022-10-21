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The Guardian сообщила о скандале в Италии после слов Берлускони о Зеленском

The Guardian: слова экс-премьера Италии Берлускони вызвали в Италии политический скандал
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Фото: Global Look Press/Maurizio Brambatti
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Слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал спецоперацию России в своей стране, вызвали в Италии политический скандал. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет The Guardian.

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Как пишет газета, речь идет о словах Берлускони, запись которых накануне опубликовало агентство La Presse. На ней можно услышать, как бывший премьер заявляет о том, что президент Украины спровоцировал начало боевых действий, устроив атаки на Донбасс.

Как уточняет The Guardian, эти высказывания вызвали скандал в правой коалиции во главе с Джорджией Мелони, которая должна быть приведена к присяге в правительстве на следующей неделе. Ранее она обещала продолжить поддержку Италией Украины и сохранить санкции ЕС против России.

Газета уточняет, что после обнародования записи лидеры оппозиции встретились с президентом Серджо Маттареллой и выразили обеспокоенность по поводу будущего Италии.

При этом координатор возглавляемой Берлускони Forza Italia Антонио Таяни заявил, что партия и ее лидер твердо поддерживают НАТО и выступают против спецоперации России на Украине, сообщает «Газета.Ru».

Накануне сообщалось, что резонансная запись была сделана 18 октября, когда бывший итальянский премьер общался с коллегами по партии «Вперед, Италия». Он упомянул, что восстановил связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Берлускони отметил, что знает российского лидера как «мирного и разумного человека».

Кроме того, Берлускони предупредил о риске мировой войны в случае вступления Украины в НАТО.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что Мелони пообещала поддержку Зеленскому.

25 сентября на парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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