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Берлускони раскритиковал Зеленского за отказ от Минских соглашений

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Итальянское агентство LaPresse 19 октября опубликовало запись высказываний экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в беседе с итальянскими депутатами, критикующего президента Украины Владимира Зеленского за нарушение им Минских соглашений.

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По мнению политика, к спецоперации России по защите Донбасса привела позиция Киева.

«В 2014 году в Минске, в Белоруссии, подписали соглашение между Украиной и двумя самопровозглашенными республиками Донбасса, подразумевающее мир без взаимных нападений. Украина выкинула к черту это соглашение и начала нападать на границы республик», — сказал Берлускони.

Он напомнил, что в Донбассе всё это время гибли люди. С приходом к власти Зеленского ситуация ухудшилась, подчеркнул политик.

«Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы растут», — добавил Берлускони.

Далее он не стал распространяться об украинском лидере, отметив, что не будет говорить, что думает о нем.

Запись была сделана 18 октября, когда бывший итальянский премьер общался с коллегами по партии «Вперед, Италия!». Он упомянул, что восстановил связи с президентом России Владимиром Путиным. Берлускони отметил, что знал российского лидера как «мирного и разумного человека».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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