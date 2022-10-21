Реклама
Прямой эфир
Армия
Песков заявил об отсутствии обсуждения вопроса о призыве женщин в армию
Мир
Эрдоган заявил об обсуждении странами Европы перспектив газового хаба в Турции
Армия
ВС РФ за сутки сорвали две попытки наступления украинских боевиков в Херсонской области
Авто
АвтоВАЗ приступил к подбору поставщиков компонентов для Lada Vesta
Армия
Российские войска сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Экономика
В Москве запустили производство импортозамещающей микроэлектроники
Общество
Пожар на складе «Ногинск –Технопарк» в Подмосковье потушен
Мир
Лукашенко рассказал о формировании структуры власти по новой Конституции
Армия
ВКС России уничтожили ангар с иностранной техникой ВСУ в Херсонской области
Мир
Зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты
Мир
Лукашенко заявил о возможностях белорусских дронов перекрыть границу с Украиной
Мир
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать непонятные и сложные слова

Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда в России

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на рынке труда в целом по России стабильна, но в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече 21 октября с главой региона Сергеем Носовым.

«Уровень безработицы достаточно высокий. В целом по стране у нас на рынке труда всё стабильно, но почему-то у вас он выше, чем в среднем по России, — 59-е место на 1 августа 2022 года», — сказал президент. Стенограмма встречи Путина и Носова опубликована на сайте Кремля.

Носов же указал, что для Магаданской области это стабильный показатель.

«У нас есть свободные рабочие места, и при желании можно пойти работать, и такие предложения периодически делаются. Но дело в том, что у нас много артелей, есть рыбная путина, и у людей всегда есть возможность наняться и как минимум сезон отработать», — пояснил он.

Носов также заверил, что власти Магаданской области видят эту проблему и ставят перед собой соответствующую задачу.

«Есть над чем работать. Я хочу заверить, что мы еще дополнительно обратим на это внимание», — указал он.

Работают под старину: рынок труда развернулся к возрастным кандидатам
Эксперты рассказали, почему россияне снова полюбили удаленку

Путин также отметил снижение темпов строительства в Магаданской области. Носов, в свою очередь, представил президенту отчет, согласно которому в первой половине текущего года действительно отмечалось некоторое снижение по объему строительства.

«Но я хочу отметить, в целом объем СМР (строительно-монтажных работ. - Ред.) с 2018 года вырос в два раза, и впервые за 20 лет обеспечен ввод нового жилья — для нас это большая цифра — 35,3 тыс. кв. м. <...> Хочу сказать, что мы и фасады жилых домов реконструируем, занимаемся благоустройством. Объем строительных работ достаточно большой, а сдачу объектов притормозили в этом году, в том числе и крупные компании по вводу промышленных объектов. Я думаю, что по концу года ситуация будет обратная», — отметил глава региона.

12 сентября Путин также заявил, что ситуация на рынке труда в России более чем стабильная. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. По его словам, в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, и президент призвал правительство учитывать этот момент.

Рынок труда в России претерпел значительные изменения на фоне ухода иностранных компаний в связи с усилением санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию на Украине. Однако в августе отмечалось, что работники начинают приспосабливаться к новым условиям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022