Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в целом по России стабильна, но в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече 21 октября с главой региона Сергеем Носовым.

«Уровень безработицы достаточно высокий. В целом по стране у нас на рынке труда всё стабильно, но почему-то у вас он выше, чем в среднем по России, — 59-е место на 1 августа 2022 года», — сказал президент. Стенограмма встречи Путина и Носова опубликована на сайте Кремля.

Носов же указал, что для Магаданской области это стабильный показатель.

«У нас есть свободные рабочие места, и при желании можно пойти работать, и такие предложения периодически делаются. Но дело в том, что у нас много артелей, есть рыбная путина, и у людей всегда есть возможность наняться и как минимум сезон отработать», — пояснил он.

Носов также заверил, что власти Магаданской области видят эту проблему и ставят перед собой соответствующую задачу.

«Есть над чем работать. Я хочу заверить, что мы еще дополнительно обратим на это внимание», — указал он.

Путин также отметил снижение темпов строительства в Магаданской области. Носов, в свою очередь, представил президенту отчет, согласно которому в первой половине текущего года действительно отмечалось некоторое снижение по объему строительства.

«Но я хочу отметить, в целом объем СМР (строительно-монтажных работ. - Ред.) с 2018 года вырос в два раза, и впервые за 20 лет обеспечен ввод нового жилья — для нас это большая цифра — 35,3 тыс. кв. м. <...> Хочу сказать, что мы и фасады жилых домов реконструируем, занимаемся благоустройством. Объем строительных работ достаточно большой, а сдачу объектов притормозили в этом году, в том числе и крупные компании по вводу промышленных объектов. Я думаю, что по концу года ситуация будет обратная», — отметил глава региона.

12 сентября Путин также заявил, что ситуация на рынке труда в России более чем стабильная. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. По его словам, в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, и президент призвал правительство учитывать этот момент.

Рынок труда в России претерпел значительные изменения на фоне ухода иностранных компаний в связи с усилением санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию на Украине. Однако в августе отмечалось, что работники начинают приспосабливаться к новым условиям.