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Песков рассказал о подробностях визита Путина на полигон в Рязанской области

Песков: Путин попал в цель, стреляя на полигоне в Рязанской области из СВД
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге 21 октября, что президент России Владимир Путин попал в цель из снайперской винтовки Драгунова (СВД) на полигоне в Рязанской области.

Песков уточнил, что на стрельбище была не мишень, а гонг. После выстрела Путина гонг был слышен.

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«Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто <...> Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что пока не располагает информацией, посетит Путин другие полигоны или нет.

20 октября Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Путин опробовал СВД, сделав несколько выстрелов.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. На пресс-конференции в Астане Путин объявил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены до конца октября.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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