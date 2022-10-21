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В Москве суд арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС

В Москве суд арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС по делу о взятке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Басманный суд Москвы арестовал до 17 декабря начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина. Об этом 21 октября сообщили «Известиям» в суде.

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Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Накануне источник сообщал, что это дело относится к периоду, когда Репин руководил УФНС по Омской области.

Кроме того, в деле фигурируют еще два человека. По версии следствия, Репин за 10 млн рублей обещал отсутствие налоговых проверок директору предприятия «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрию Немишу. Посредником выступал адвокат Дмитрий Григорьев.

Оба фигуранта также арестованы до 17 декабря.

Репин работал в администрации Омской области с 1994 года. Позднее был руководителем нескольких организаций. С 2012 по 2022 год возглавлял управление Федеральной налоговой службы региона. В июле этого года стал начальником контрольно-ревизионного управления МЧС.

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