Источник сообщил о задержании начальника контрольно-ревизионного управления МЧС

Задержан начальник контрольно-ревизионного управления МЧС Владимир Репин, информирует РБК, ссылаясь на источник в МЧС в четверг, 20 октября.

«Известно, что Репин находится на допросе, статус его пока неизвестен», — отметил собеседник.

Репин подозревается в получении взятки в особо крупном размере, пишет издание. В управлении ФСБ по Омской области было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК. По данной статье предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что, по предварительным данным, задержание не связано с работой Репина в министерстве.

23 сентября стало известно о задержании с поличным при получении взятки в особо крупном размере начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Сергея Бычкова. Он заключен под стражу до 22 ноября.