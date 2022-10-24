События недели: победа Валиевой, провал Трасс и протесты во Франции

В Ейске прошли похороны горожан, которые погибли в результате падения во двор жилого дома истребителя-бомбардировщика Су-34, выполнявшего тренировочный полет. Самые важные события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/vk.com/onlirk
В Иркутске в воскресенье самолет Су-30 упал на двухквартирный жилой дом. Жильцов в момент крушения дома не было, погибли два летчика. Предварительно, экипаж потерял сознание во время полета из-за наличия азота в баллонах с кислородом
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Samuel Boivin
Во Франции на протяжении нескольких дней продолжались акции протеста против роста цен, в которых приняли участие десятки тысяч человек. Манифестации не обошлись без столкновений с полицией и уличных беспорядков
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Фото: REUTERS/Cordelia Hsu
В Австралии открылась ежегодная выставка под открытым небом «Скульптуры у моря». Марина ДеБирс представила свое творение под названием «Капля в океане, сказали 7,8 миллиарда человек»
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Британский премьер-рекордсмен Лиз Трасс, продержавшаяся на этой должности всего 45 дней, объявила о своей отставке и проиграла салату. Изображение победителя появилось на стенах Вестминстерского дворца
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Фото: Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhai Jianlan
Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на первом пленарном заседании комитета, состоявшемся в воскресенье
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Фото: РИА Новости/Родион Прока
У здания представительства ЕС в Кишиневе прошла немая акция протеста с требованием отставки президента
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
В Мадриде прошел парад овец — ежегодное шествие, в ходе которого животных перегоняют по традиционным миграционным маршрутам с северных пастбищ на южные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Москве стартовал международный экспортный форум «Сделано в России», на котором представлены десятки высокотехнологичных разработок
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На Красной площади 4 ноября, в День народного единства, откроют памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, который в начале года демонтировали для проведения реставрационных работ
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Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight
Лесные пожары принесли смог в Орегон и Вашингтон, жители носят маски и используют очистители воздуха
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В Херсоне продолжается эвакуация людей на левый берег Днепра — власти сообщают о том, что ВСУ наращивает группировку на подступах к Херсонской области, стянув к линии боевого соприкосновения несколько десятков тысяч военных и большое количество техники
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Камила Валиева одержала победу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
В мытищинском Центре соколиной охоты открылась первая станция соколиной почты
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