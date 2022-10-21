На Курильских островах туристы спасли дельфина. По словам отдыхающих, животное заплыло на мелководье, передает телеканал «Известия». Дельфин был испуган, кричал и бился о землю. Компания попыталась вернуть животное в море. Первая попытка успехом не увенчалась. Волны вытолкнули животное обратно на мелководье. Вторая попытка оказалась удачной. Дельфин мог оказаться на мелководье из-за шторма.

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