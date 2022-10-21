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Детские больницы в США переполнены из-за вируса дыхательных путей

The Hill: детские больницы в США переполнены из-за вспышки вируса дыхательных путей
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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Детские больницы в США переполнены из-за вспышки вируса дыхательных путей — респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом 20 октября сообщило издание The Hill.

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Случаи заболевания резко возросли особенно на северо-востоке и юге страны. Отмечается, что детская больница штата Коннектикут в Хартфорде последние несколько недель переполнена, «так как всё больше маленьких детей начали поступать с РСВ».

Известно, что в настоящее время медики ведут переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) об установке уличного шатра для приема дополнительных больных.

«У нас просто нет такого количества коек реанимации [для детей], как во взрослых отделениях, просто потому, что обычно они бывают не нужны», — отметил главный врач детского медицинского центра Коннектикута, доктор Хуан Саласар.

Он указал, что число случаев заболевания начало расти в геометрической прогрессии в начале сентября, чего, по его словам, ранее не наблюдалось.

Издание также отмечает, что число случаев РСВ увеличилось почти вдвое за последнюю неделю и в детской больнице Нью-Хейвена — с 57 до 106.

Кроме того, по сообщению газеты The Washington Post, ряд больниц переполнено и в округе Колумбия. По данным телеканала NBC, из-за увеличения случаев заболевания РСВ нагрузку в работе также испытывают больницы в Калифорнии, Иллинойсе, Массачусетсе, Северной Каролине и Род-Айленде.

14 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости в России зарегистрирован первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2). По ее словам, на данный момент других вирусов гриппа в России не выявлено. Она подчеркнула, что ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ остается достаточно стабильной.

Еще 5 сентября Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости гриппом в России. По ее словам, российские организации мониторят ситуацию с гриппом и передают данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выбирает штамм для вакцины.

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