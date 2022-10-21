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В сети увеличилось число действующих нелегальных кредитных организаций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нелегальные кредитные организации в сети Интернет стали действовать чаще. Так, в 2022 году из общего числа выявленных нарушителей закона свыше трети касалось нелегальных кредиторов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

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За три квартала текущего года регулятор выявил 3618 финансовых субъектов с признаками нелегальной деятельности. Отмечается, что из них почти 1,5 тыс. компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1,2 тыс. оказались нелегальными кредитными организациями, а более 900 — нелегальными FOREX-дилерами.

Эксперты считают, что клиенты нелегальных кредиторов сами их находят, чтобы решить свои проблемы за небольшую плату, так как законно работающие кредитные организации им отказывают. Найти махинаторов несложно: многие из них рекламируют свои предложения на сайтах объявлений и в социальных сетях, которые не водят в периметр реагирования регуляторов.

При этом эксперт компании «1Капиталь — проверенный оценщик» Дмитрий Соломников отметил, что на рынке могут быть и компании, которые изначально отвечали всем требованиям ЦБ РФ, но затем занялись нарушениями.

«Например, есть кредитные потребительские кооперативы — они занимаются кредитованием. А мы работали с кооперативом, который привлекал денежные средства под 12–15% с целью инвестирования в бизнес. На тот момент ставка по банковским вкладам была всего 8%. И кооператив действительно управлял тремя направлениями: молочная ферма, таксопарк и коллекторское агентство. Учредитель заявлял о масштабных планах, но через несколько лет кооператив перестал выплачивать проценты по займам, а затем и перестал возвращать тело займа. Обманутые клиенты стали жаловаться, и кооператив был внесен в черный список, а сейчас в отношении него открыта процедура банкротства», — рассказал Соломников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Болезни роста: россияне жалуются на нелегальных кредиторов

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