Туроператоры назвали условия выплаты компенсации не сумевшим пересечь границу

Туристы, которым пограничная служба отказала в выезде за границу прямо в аэропорту, могут вернуть деньги за тур при соблюдении ряда условий, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Для большинства туристов, получивших отказ в выезде за границу по причине частичной мобилизации, предусмотрен механизм максимальной компенсации за удержанием фактически понесенных расходов», — сказал он.

Размер компенсации в каждом случае рассчитывается туроператором индивидуально, официального решения госорганов по этому вопросу нет, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В Anex Tour добавили, что возврат денег сделают только тому, у кого на руках документ, например уведомление об отказе в пропуске через государственную границу на основании закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». То есть если не выпускают мужа, который летит вдвоем с женой, то жене надо все-таки отправиться на отдых или потерять деньги.

«В данном случае такому путешественнику, скорее всего, вернут деньги за авиабилеты и частично — за отель и иные услуги туроператора (трансфер, страховку). Если жена поедет на отдых и заселится в отель, то мужу стоимость номера уже не компенсируют», — пояснил Мурадян.

Турист, понесший финансовые потери из-за отказа в выезде за границу, может обратиться в суд, продолжил он. Некоторые путешественники уже пытались подавать претензии на погранслужбу, военкомат, туроператора. Тем не менее перспективы этих дел «крайне туманны», считает вице-президент АТОР.

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