Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат Поллард призвал избегать эскалации с РФ после инцидента с Су-27
Мир
Орбан назвал Венгрию не одинокой в протесте против потолка цен на газ страной
Мир
Новый посол Украины в ФРГ обеспокоил немцев не меньше предшественника Мельника
Авто
Россия и Белоруссия совместно создадут беспилотный тягач
Общество
Чижов не рассчитывает на «здравый смысл» при рассмотрении дел об аресте пяти россиян
Мир
Первый зампред комитета СФ по обороне пояснил особенности новых режимов в России
Мир
WP узнала о плане Маска уволить сотрудников Twitter
Общество
Из Сирии вернулись 38 российских детей при содействии омбудсмена Львовой-Беловой
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт украинских боевиков
Политика
Экс-постпред РФ при ЕС заявил о необходимости сохранения российского присутствия в Европе
Мир
Выгнавший украинок ресторатор назвал США опасностью для мира
Мир
США заявили о подозрении Артема Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы

Туроператоры назвали условия выплаты компенсации не сумевшим пересечь границу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристы, которым пограничная служба отказала в выезде за границу прямо в аэропорту, могут вернуть деньги за тур при соблюдении ряда условий, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Небо за алмаз: как изменились цены на авиабилеты за границу
На фоне бума на заграничные перелеты туроператоры сообщают о замершем спросе на путевки

«Для большинства туристов, получивших отказ в выезде за границу по причине частичной мобилизации, предусмотрен механизм максимальной компенсации за удержанием фактически понесенных расходов», — сказал он.

Размер компенсации в каждом случае рассчитывается туроператором индивидуально, официального решения госорганов по этому вопросу нет, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В Anex Tour добавили, что возврат денег сделают только тому, у кого на руках документ, например уведомление об отказе в пропуске через государственную границу на основании закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». То есть если не выпускают мужа, который летит вдвоем с женой, то жене надо все-таки отправиться на отдых или потерять деньги.

«В данном случае такому путешественнику, скорее всего, вернут деньги за авиабилеты и частично — за отель и иные услуги туроператора (трансфер, страховку). Если жена поедет на отдых и заселится в отель, то мужу стоимость номера уже не компенсируют», — пояснил Мурадян.

Турист, понесший финансовые потери из-за отказа в выезде за границу, может обратиться в суд, продолжил он. Некоторые путешественники уже пытались подавать претензии на погранслужбу, военкомат, туроператора. Тем не менее перспективы этих дел «крайне туманны», считает вице-президент АТОР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Граница дозволена: некоторым россиянам без повесток отказывают в выезде

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022