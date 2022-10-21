Россия и Белоруссия совместно создадут беспилотный тягач
Компания «Сберавтотех» и Минский автомобильный завод (МАЗ) договорились о совместном создании серийного беспилотного грузовика. Об этом «Известиям» 21 октября рассказали представители компании-разработчика и производителя.
Соглашение о сотрудничестве подписали 5 октября, сейчас стороны определяют сроки завершения разработки и запуска производства, уточнили в пресс-службе МАЗа.
Первой совместной моделью станет двухосный магистральный седельный тягач МАЗ-54402L, уточнил представитель «Сберавтотеха». Партнеры также разработают комплекс оборудования и программ для управления беспилотными грузовыми флотами.
«Наше сотрудничество с автопроизводителем — это важный этап для появления беспилотной технологии в секторе реального бизнеса, ее коммерциализации. Совместная работа позволит в сжатые сроки предложить рынку серийное решение», — передали в пресс-службе слова гендиректора «Сберавтотеха» Андрея Василевского.
Инвестиции в проект и сроки запуска производства партнеры не раскрывают. В пресс-службе МАЗа уточнили, что беспилотный тягач планируют поставлять на белорусский и российский рынки. Они в приоритете, но компании готовы и к заказам из стран СНГ.
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Под прицепом: Россия и Белоруссия совместно создадут беспилотный тягач