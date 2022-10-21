В США вышел скандальный фильм о Джо Байдене

Документальный блокбастер «Год первый: Политическая одиссея» стартовал на престижном канале НВО, известном неигровым кино высочайшего качества. Картина лауреата «Эмми» Джона Маджио действительно снята очень масштабно, узнали «Известия».

Среди многочисленных героев эксклюзивных интервью — государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по коммуникациям Белого дома Джейн Псаки и многие другие крупнейшие фигуры современной американской политики.

Фильм рассказывает о главных этапах и вызовах, с которыми столкнулась администрация Джо Байдена в период с 20 января 2021 года по 1 марта 2022 года. Среди них пандемия коронавируса, кризис в Афганистане, отношения с Китаем и Европой, а также, главным образом, затяжной конфликт с Россией.

В фильме он начинается с хакерской атаки в феврале 2021 года и продолжается через разногласия в украинском конфликте. Личный конфликт Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина быстро превращается в главную тему фильма и остается ей до самого финала.

Обозреватели «Известий» проанализировали фильм о Байдене с двух позиций — кинокритической и политологической. И обнаружили, что в их взглядах много общего.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



А был ли Байден: что хотели сказать авторы фильма об американском президенте