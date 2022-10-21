В ЛДПР предлагают возложить на государство обязательства мобилизованных по алиментам, а также долгам по этим выплатам в случае гибели участника СВО. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, рассказали «Известиям» во фракции. Редакция ознакомилась с документом и пояснительной запиской к нему.

«В связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, и, соответственно, удержания с его заработной платы по исполнительным листам и соглашениям об уплате алиментов производиться не будут», — пояснил инициативу один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марков.

Как правило, алименты выплачивают в соответствии с решением суда — примерно в 95% случаев, пояснил юрист, основатель и глава консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Также возможен вариант, когда бывшие супруги самостоятельно договариваются об определенной сумме, которая прописывается в нотариально заверенном соглашении между ними, добавил он.

Многие дети могут остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время, полагает Марков.

«Поэтому мы считаем необходимым установить в качестве государственной поддержки ежемесячное пособие в размере суммы, положенной к выплате алиментов на время участия мобилизованного в СВО, и полное погашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели или смертельного ранения», — сказал соавтор проекта, депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Часть экспертов скептически отнеслись к инициативе: зарплаты мобилизованных в 195 тыс. рублей вполне достаточно для того, чтобы содержать детей и закрыть долги по выплатам, если они были.

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В форме и содержание: в ГД предложили платить за мобилизованных алименты из бюджета