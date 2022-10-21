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Эксперт рассказал о планах российской армии по обороне Херсона

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Сдавать Херсон нет смысла и российский контрудар — лучшее доказательство того, что город будут оборонять, рассказал «Известиям» 21 октября военный эксперт Василий Дандыкин.

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В Херсонской области 20 октября Вооруженные формирования Украины попытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр. Для этого на узком участке фронта было задействовано до трех батальонов, в том числе один танковый, сообщили в Минобороны РФ.

В районе Суханово противнику удалось вклиниться в оборону. За счет действия засад и введения российским командованием в бой танкового резерва противнику было нанесено поражение. Украинские подразделения беспорядочно бежали, отметили в военном ведомстве.

«Мы попытаемся сберечь и плотину Каховского водохранилища, чтобы не допустить затопления обширный территорий. Наша ПВО активно там работает, и пока украинская сторона с сооружением ничего не смогла сделать. Эвакуация жителей из правобережных территорий Херсонской области необходимо, чтобы сберечь жизни простых людей. Не стоит забывать, что войскам будет легче обороняться, зная, что в населенных пунктах нет мирных жителей», — отметил он

Сейчас ВС РФ ведут активную оборону, которая предполагает использование засад и своевременных контратак, добавил эксперт.

«В 1941 году под Москвой генерал Катуков танковыми контратаками выбил треть ударной группы Гудериана. Сейчас, находясь в обороне, мы выбиваем технику и боеспособные украинские части. Выводы из боев под Изюмом и Красным Лиманом были сделаны. Скорее всего, октябрь мы проведем в обороне, потом на фронт подтянутся новые соединения, подмерзнет земля и ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально поменяется», — напомнил он.

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