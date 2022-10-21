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Глава Крыма усилил охрану 45 объектов на территории республики

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Дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования на полуострове. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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«Все меры, предусмотренные указом президента [России Владимира Путина], актуальны и адекватны в складывающейся ситуации, иначе они бы не вводились. Например, после подписания указа под охрану на территории республики взято еще 45 важных объектов — в дополнение к тем, на которых уже усилены меры безопасности в рамках действующего высокого уровня террористической угрозы», — сказал он.

При этом глава региона выразил надежду, что новыми мерами реагирования местные власти «никогда не воспользуются на практике». Однако при необходимости соответствующий порядок действий должен быть прописан, пояснил он.

Ранее указом президента России в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования.

Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены на особый режим работы объекты транспорта, коммуникаций, энергетики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов

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