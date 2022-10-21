Российские артиллеристы подавили минометные батареи боевиков в зоне СВО

Благодаря грамотным действиям ефрейтора Давида Церенова артиллерийские установки вовремя сменили огневые позиции и подавили минометные батареи украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. О подвигах российских военных Минобороны РФ рассказало в пятницу, 21 октября.

Беспрерывно наблюдая за местностью и внося данные для ведения огня, ефрейтор Давид Церенов обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который он идентифицировал как вражеский. Осознавая опасность нахождения на замаскированных позициях, где он готовился к ведению артиллерийского огня по вскрытым разведкой позициям противника, ефрейтор доложил командованию об обнаружении БПЛА. После этого артиллеристы начали организованный отход с занимаемых позиций на запасные.

Одна из самоходных артиллерийских установок заглохла, однако Церенов находился рядом и бросился на помощь товарищам. В этот момент противник начал обстрел позиций из минометов. Один из членов экипажа получил осколочное ранение.

Ефрейтор Церенов оказал первую помощь и вынес товарища в укрытие. Под непрекращающимся обстрелом он вернулся, помог экипажу запустить двигатель и выдвинулся на заранее подготовленные позиции.

При получении боеприпасов колонна под командованием старшего прапорщика Андрея Ханыкова попала под массированный артиллерийский обстрел противника из реактивных систем залпового огня. Оценив обстановку и хорошо зная местность, старший прапорщик отдал команду военным разойтись по машинам и лично возглавил колонну. Мастерски маневрируя на местности, он вывел колонну из-под обстрела, сохранив боеприпасы и жизни личного состава.

Обеспечивая связь дивизии, ведущей маневренный бой за один из населенных пунктов, ефрейтор Иван Шведов обнаружил нарушение радиосети из-за повреждения ретранслятора. Под минометным обстрелом боевиков ефрейтор выдвинулся к поврежденному оборудованию, выявил причину неисправности и восстановил связь. После чего он вступил в бой с наступающим противником. В ходе боя ефрейтор Шведов лично уничтожил четверых националистов и оказал медицинскую помощь трем раненым товарищам.

Ранее, 20 октября, личный состав расчета сержанта Андрея Рудикова, несмотря на ответный артиллерийский огонь, смог полностью уничтожить наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три минометных расчета и более 15 националистов. Благодаря решительным действиям сержанта, а также профессионализму и слаженности его экипажа, было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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