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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами и минометные расчеты в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Личный состав расчета сержанта Андрея Рудикова несмотря ответный артиллерийский огонь смог полностью уничтожить наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три минометных расчета и более 15 националистов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. О подвигах российских военных Минобороны РФ рассказало в четверг, 20 октября.

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Командир орудия сержант Рудиков исполнял указания по ведению артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике. Благодаря решительным действиям сержанта, а также профессионализму и слаженности его экипажа, было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций украинских националистов.

В ходе наступления экипажем боевой машины ефрейтора Павла Кондратьева был нанесен прицельный удар по позициям украинских вооруженных формирований. В результате точной стрельбы по объектам боевиков было уничтожено до 30 националистов и несколько пикапов с установленными на них пулеметами. Прицельная стрельба ефрейтора Кондратьева по объектам противника создала брешь в их оборонительных рубежах.

В условиях интенсивного противоборства со стороны украинских боевиков и применения ими артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и минометов старший лейтенант Максим Власенко выполнял задачи по уничтожению вражеских воздушных целей. Боевым расчетом под его командованием было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата.

Противник, стремясь вернуть контроль над утраченными в ходе боев с российским военнослужащими позиции, приступил к артиллерийскому обстрелу района расположения батальонной тактической группы. Находясь на позиции, прапорщик Михаил Оборин оказался под огнем и сильным воздействием средств радиоэлектронной борьбы националистов. Из-за этого возникла угроза нарушения связи. Несмотря на риск для жизни, прапорщик Оборин развернул антенну на крыше автомобиля и в ручном режиме с высокой точностью осуществил ее настройку, чем обеспечил устойчивость связи.

Ранее, 19 сентября, в местах массированного обстрела противника санитарный инструктор десантно-штурмовой роты ефрейтор Виктор Назаров эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место. Так он спас жизни десятерых сослуживцев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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