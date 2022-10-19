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Ефрейтор Назаров под шквальным огнем противника спас 10 сослуживцев с поля боя

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в местах массированного обстрела противника санитарный инструктор десантно-штурмовой роты ефрейтор Виктор Назаров эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место. О подвигах российских военных сообщило Минобороны РФ в среду, 19 октября.

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В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, удерживающих под контролем один из населенных пунктов, Назаров, проявляя мужество и самоотверженность, спас жизни 10 российским военнослужащим. Он оперативно оказал им помощь и вынес на безопасную территорию

Сержант Владислав Дягилев в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), осуществлял огневую поддержку одного из подразделений батально-тактической группы российских Вооруженных сил, которая наступала на позиции украинских националистов. Получив данные об объектах противника, Дягилев атаковал их прицельным артиллерийским огнем.

Профнавыки сержанта Дягилева и слаженная работа экипажа боевой машины помогли уничтожить зенитно-ракетный комплекс противника, два вражеских автомобиля и до 20 националистов. После выполнения боевой задачи сержант Дягилев оперативно вывел свою военную машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район, сохранив жизни личному составу своего расчета и технику.

Действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, командир отделения артиллерийской бригады старший сержант Денис Рябенко вместе с вверенным ему отделением поддерживал артогнем мотострелковые подразделения, которые ожесточенно воевали с украинскими националистами.

Когда боевики предприняли попытку контрнаступления, сержант Рябенко, несмотря на артиллерийский обстрел врага, прицельным огнем самоходной гаубицы уничтожил склад с боеприпасами и до 20 националистов. Это нанесло существенный урон подразделениям противника и лишило их возможности стремительного наступления.

Старший стрелок ефрейтор Сергей Николаев обеспечивал безопасное движение колонны основных сил батальонной тактической группы российских десантников. Продвигаясь по маршруту, в районе одного из населенных пунктов он обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Они готовили засаду. Оценив ситуацию, Николаев одним из первых вступил в бой с вооруженными радикалами.

Проявив мужество и отвагу, ефрейтор Николаев лично уничтожил пять националистов и помог пресечь деятельность вражеской диверсионной группы на пути следования колонны. Боевики, понеся потери, отступили.

Ранее, 18 сентября, в военном ведомстве рассказали, как в ходе боя дивизионом, в составе которого действовал гвардии сержант Василий Кравцов, было уничтожено более 100 украинских боевиков, 18 единиц бронированной и автомобильной техники противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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