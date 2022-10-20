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Местные жители допустили смерть сбитой актрисой Большовой женщины до момента ДТП

Местные жители допустили смерть сбитой актрисой Большовой женщины до момента ДТП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Женщина, которую сбила актриса Анна Большова, могла быть уже мертва до наезда на нее. Соответствующую версию озвучили жители деревни Грачевка Калужской области.

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По их словам, ходят слухи, что якобы женщину перед случившимся до смерти забил ее сожитель.

«По рассказам, он (сожитель. — Ред.) ее избил, разбил голову. Сестре сказал, что она ему надоела... И потом вечером поздно ехала женщина на машине и нечаянно наехала то ли на руку куда-то, но уже она (женщина. — Ред.) была мертвая», — сказал Александр в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам мужчины, Большова сразу после ДТП вызвала медиков.

«Как я слышал потом уже, сказали, что ее (женщину. — Ред.) прибили, а машина переехала ее потом, не знаю, насколько это правда», — сказал Виктор.

Ранее в этот день стало известно, что Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Авария произошла поздно вечером 14 октября. Актриса самостоятельно вызвала «скорую» и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

Погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова, проживающая в Грачевке.

Экспертиза обнаружила около 4 промилле алкоголя в крови погибшей женщины.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Большова заявила, что погибшая в ДТП женщина сама бросилась ей под колеса, пишет «Москва 24».

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось». Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». С 2017 года является заслуженной артисткой России.

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