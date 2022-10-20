Местные жители допустили смерть сбитой актрисой Большовой женщины до момента ДТП

Женщина, которую сбила актриса Анна Большова, могла быть уже мертва до наезда на нее. Соответствующую версию озвучили жители деревни Грачевка Калужской области.

По их словам, ходят слухи, что якобы женщину перед случившимся до смерти забил ее сожитель.

«По рассказам, он (сожитель. — Ред.) ее избил, разбил голову. Сестре сказал, что она ему надоела... И потом вечером поздно ехала женщина на машине и нечаянно наехала то ли на руку куда-то, но уже она (женщина. — Ред.) была мертвая», — сказал Александр в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам мужчины, Большова сразу после ДТП вызвала медиков.

«Как я слышал потом уже, сказали, что ее (женщину. — Ред.) прибили, а машина переехала ее потом, не знаю, насколько это правда», — сказал Виктор.

Ранее в этот день стало известно, что Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Авария произошла поздно вечером 14 октября. Актриса самостоятельно вызвала «скорую» и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

Погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова, проживающая в Грачевке.

Экспертиза обнаружила около 4 промилле алкоголя в крови погибшей женщины.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Большова заявила, что погибшая в ДТП женщина сама бросилась ей под колеса, пишет «Москва 24».

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось». Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». С 2017 года является заслуженной артисткой России.