Установлена личность сбитой актрисой Большовой женщины

В ДТП с участием актрисы «Ленкома» Анны Большовой погибла 31-летняя Олеся Соколова, жительница деревни Грачевка Калужской области. Об этом 20 октября узнали «Известия».

По информации источника, авария произошла в Грачевке поздно вечером 14 октября. Большова, находясь за рулем своей Audi, сбила пешехода, переходившего дорогу в неосвещенном месте.

Руководитель литературно-драматургической части, помощник директора «Ленкома» по творческим вопросам Инна Горюнова заявила «Известиям», что вины Большовой в ДТП нет.

«Человек в темноте, не на переходе, в полной темноте человек кинулся под машину. Большова вызвала сама «скорую», полицию, с места не скрылась. Всё, что можно было сделать, она сделала. Ее никакой вины в этом нет», — сказала она.

Горюнова отметила, что подробную информацию не может предоставить, так как Большова дала подписку о неразглашении. Актриса продолжает работать и играть в спектаклях.

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось». Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». С 2017 года является заслуженной артисткой России.