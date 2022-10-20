Эксперт оценил рекомендации предприятиям отказаться от ряда мессенджеров

Если пользователь использует проприетарные мессенджеры (разработчик такого мессенджера коммерческая организация и она не делится деталями своей разработки — исходным кодом), то его пересылаемые данные могут быть доступны третьим лицам, рассказал «Известиям» руководитель отдела разработки программного обеспечения (ПО), эксперт области разработки ПО Сергей Цветков. Он позитивно оценил рекомендацию Минпромторга промышленным предприятиям не использовать для рабочих коммуникаций иностранные мессенджеры.

«Радует, что хоть кто-то, в данном случае Минпромторг, занялся вопросом безопасности производственных данных. Кажется, сейчас уже все знают, что если вы используете проприетарные мессенджеры, то все ваши пересылаемые данные могут быть доступны третьим лицам. А если вы еще и хостите на чужих серверах, то буквально сами отправляете их третьим лицам», — уточнил он.

Он привел в пример ситуацию, в которой сотрудник какого-нибудь банка в ходе работы может пересылать коллеге данные пользователей — серию и номер паспорта, номера карт. Такая информация может попасться мошенникам.

«В переписке более высокопоставленных коллег могут обсуждаться детали контрактов, стратегические планы компании. Такая информация может погубить бизнес, попав в руки конкурентов», — отметил он.

Среди отечественных аналогов зарубежным сервисам он назвал ICQ, VK мессенджер, TDM Messenger, «ТамТам», «Контур.Толк» и сервисы «Яндекса» — «Мессенджер» и «Телемост».

«Однако переход на российский проприетарный мессенджер, сам по себе не решает проблему безопасности, если вы всё еще хостите данные на серверах разработчиков. Возможность хостить мессенджер у себя, как и многие другие корпоративные функции (создание групп, запись экрана) пока отсутствуют в популярных отечественных мессенджерах, поэтому, возможно, стоит рассмотреть open-source решения в сфере деловых коммуникаций, например Mattermost или его аналоги», — заключил Цветков.

Накануне издание «Коммерсант», ссылаясь на письмо Минпромторга, написало, что ведомство просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций, включая Zoom, Skype, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в целях обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы министерство предложило использовать российские приложения.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 19 октября выразил мнение, что необходимо запретить чиновникам пользоваться WhatsApp в служебных целях. Он заявил, что мессенджер принадлежит организации, которая «открыто участвует в информационной войне против» РФ.