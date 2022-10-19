В ГД призвали запретить чиновникам пользоваться WhatsApp в служебных целях

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 19 октября заявил, что необходимо запретить чиновникам пользоваться WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) в служебных целях.

«Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещен», — написал депутат в Telegram-канале.

Он отметил, что мессенджер принадлежит компании, которая «открыто участвует в информационной войне против нашей страны».

«Мы прекрасно знаем, насколько тесно руководство Meta (компания признана экстремистской и запрещена на территории России. — Ред.) дружит с американскими силовиками, и зря вы думаете, что ваши чатики им неинтересны. А уж переписка, которую в WhatsApp ведут руководители, и служебные документы, которые они имеют неосторожность там пересылать, — для ЦРУ с АНБ это вообще подарок», — отметил Горелкин.

Депутат также пояснил, что отдельный законопроект для этого запрета не нужен и отказ от WhatsApp может быть регламентирован на уровне внутренних приказов и распоряжений.

Несколько дней назад газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпросвещения запретило учителям на работе использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры.

Позже в Минпросвещения объяснили свою позицию — они рекомендовали использовать федеральную государственную информационную систему «Моя школа» (ФГИС).