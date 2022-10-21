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Банки смогут выдавать электронные закладные на несколько объектов недвижимости

Российские банки смогут выдавать электронные закладные сразу на несколько объектов недвижимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России банки могут оформлять электронные закладные одновременно на несколько объектов недвижимости. Об усовершенствовании процесса «Известиям» рассказали Росреестр и ДОМ.РФ.

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По словам заместителя руководителя Росреестра, руководителя цифровой трансформации Елены Мартыновой, изменение позволит россиянам экономить время при подготовке кредитной документации и на этапе регистрации сделки в Росреестре.

«По данным на начало октября, около 70% заявлений о проведении ипотечных сделок подаются электронно. 80% из них рассматриваются в течение суток, среднее время регистрации — 10 часов 20 минут. Обновление функционала выдачи электронных закладных будет способствовать сокращению этих сроков», — уточнила она.

Первая в стране электронная закладная по действующему ипотечному кредиту была выдана в 2021 году. До этого в случае новой ипотеки использовалась бумажная закладная. Как уточняется, е-закладная позволяет кредитной организации после погашения ипотечного кредита без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель недвижимости после погашения кредита может не посещать многофункциональный центр. Всего российские банки выпустили 330 тыс. электронных закладных по ипотеке.

Директор подразделения «Диджитал» банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик 5 августа рассказал, что за год выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз.

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