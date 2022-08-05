За год выпуск электронных закладных по ипотеке в России увеличился в девять раз. Об этом рассказал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик в пятницу, 5 августа.

«Если в июле прошлого года 15 банками было выдано всего 11 782 закладные, то в июле этого года кредитные организации России выдали гражданам уже более 109 500. Всего в стране на данный момент выдано более 300 400 электронных закладных по ипотеке», — сказал он.

С помощью электронной закладной банк может после погашения ипотеки без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель жилья может свободно распоряжаться недвижимостью почти сразу после погашения кредита, ему не обязательно посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии бумажной закладной.

Электронные закладные упрощают людям жизнь и позволяют не ходить в офисы закрывать ипотеку, собирать различные бумажки.

Как отметил Олег Комлик, ДОМ.РФ был в числе первых на рынке кредитных организаций, выпустивших электронную закладную. Сейчас он выдает их во всех региональных отделениях, а также проводит пилоты по выдаче с участием агентов банка. В 2020 году банк первым на рынке, обеспечил секьюритизацию пула ипотечных кредитов, полностью обеспеченного е-закладными.

В 2021 году по предложению Банка России, Минфина и Минцифры команда ДОМ.РФ совместно с Росреестром и Ассоциацией ФинТех (АФТ) разработала и испытала решение по оптимизации взаимодействия регистраторов с депозитариями для выпуска электронных закладных с использованием технологии распределенных реестров.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит 45,5 млрд рублей на программы по ипотеке: семейную, дальневосточную и льготную. Он отметил, что большая часть ресурсов пойдет на финансирование программы «Льготная ипотека». Почти 16 млрд рублей направят на семейную и более 4 млрд — на дальневосточную ипотеку.