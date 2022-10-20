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Гинеколог рассказал об опасности ношения тонких колготок осенью

Врач Лордкипанидзе: тонкие колготки осенью могут негативно сказаться на репродуктивной системе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Лордкипанидзе рассказал, почему женщинам опасно носить тонкие колготки в холодную погоду.

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В беседе с Life.ru в четверг, 20 октября, специалист отметил, что желание выглядеть красиво даже в осеннее и зимнее время может привести женщин к проблемам с репродуктивной системой.

«Воспалительные заболевания органов малого таза очень часто могут приводить к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию», — приводит слова врача телеканал «360».

Специалист посоветовал не носить в холодное время штаны с низкой талией, укороченные свитера и майки, потому что такая одежда провоцирует развитие заболеваний, связанных с воспалительными процессами органов, в особенности органов малого таза, пишет «Газета.Ru».

Лордкипанидзе добавил, что лучше позаботиться о своем женском здоровье, чем гнаться за модой и желанием кого-то привлечь.

В апреле 2021 года гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала телеканалу «Звезда», от чего зависит женская способность забеременеть. Самым главным фактором, по ее словам, является возраст женщины. Она пояснила, что с возрастом идет повреждение структуры ДНК. Также врач отметила резкий рост после 35–38 лет хромосомной патологии эмбрионов, связанной с патологией яйцеклеток.

Также среди факторов, влияющих на способность забеременеть, врач назвала женское курение и «современные продукты».

Милютина резюмировала, что глобально женскую фертильность определяет всё же качество яйцеклеток.

10 октября акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов посоветовал россиянкам комплексно подойти к планированию беременности. Также он добавил, что нужно сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности. Специалист предупредил, что при подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств.

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