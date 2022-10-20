В Калужской области актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Полиция выясняет детали ДТП с участием актрисы Анны Большовой В результате аварии погибла 31-летняя девушка. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм, передает телеканал «Известия». ЧП произошло в Калужской области вечером 14 октября. Известно, что дорога была неосвещённой. Артистка сама вызвала скорую помощь и полицию. В момент аварии актриса в машине находилась одна. Предварительно, запрещённых препаратов и алкоголя в крови Анны Большовой не выявлено.

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