В России предложили запретить продажу заглушек для ремней безопасности

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой о запрете продажи в России заглушек для автомобильных ремней безопасности. Об этом 20 октября «Известиям» сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

Реклама таких товаров может расцениваться как пропаганда нарушений Правил дорожного движения, так как описание таких товаров не содержит упоминания о том, что их использование в РФ незаконно и ведет к риску получения тяжелых травм или к летальному исходу в случае ДТП, отметил он.

По оценке Национального автомобильного союза, заглушки, которые позволяют отключать напоминание водителю о непристегнутых ремнях безопасности, пользуются спросом у автомобилистов. При этом именно ремни безопасности являются ключевым элементом пассивной безопасности транспортных средств.

«Результаты независимых краш-тестов показывают, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения переломов бедренных костей, голеней, шейных позвонков, то есть повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в обращениях НАС к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а также руководству российских офисов интернет-магазинов Ozon и Wildberries (копии имеются в распоряжении «Известий»).

Кроме того, ПДД устанавливают обязанность водителей и пассажиров использовать ремни безопасности в автомобиле и неисполнение этого требования влечет ответственность согласно КоАП РФ, напомнил Шапарин.