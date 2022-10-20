В России предложили запретить продажу заглушек для ремней безопасности
Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой о запрете продажи в России заглушек для автомобильных ремней безопасности. Об этом 20 октября «Известиям» сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.
Реклама таких товаров может расцениваться как пропаганда нарушений Правил дорожного движения, так как описание таких товаров не содержит упоминания о том, что их использование в РФ незаконно и ведет к риску получения тяжелых травм или к летальному исходу в случае ДТП, отметил он.
По оценке Национального автомобильного союза, заглушки, которые позволяют отключать напоминание водителю о непристегнутых ремнях безопасности, пользуются спросом у автомобилистов. При этом именно ремни безопасности являются ключевым элементом пассивной безопасности транспортных средств.
«Результаты независимых краш-тестов показывают, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения переломов бедренных костей, голеней, шейных позвонков, то есть повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в обращениях НАС к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а также руководству российских офисов интернет-магазинов Ozon и Wildberries (копии имеются в распоряжении «Известий»).
Кроме того, ПДД устанавливают обязанность водителей и пассажиров использовать ремни безопасности в автомобиле и неисполнение этого требования влечет ответственность согласно КоАП РФ, напомнил Шапарин.
19 октября в ФГУП НАМИ сообщили, что готовят два пакета поправок в техрегламент. Первый пакет связан с послаблениями, которые разрешают производство в России автомобилей без подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и с любым экологическим классом. Продление действия этого пакета будет действовать до 1 ноября 2023 года (сейчас послабления действуют до 1 февраля 2023 года). Второй пакет направлен на дальнюю перспективу и связан с введением в России шестого экологического класса (Евро-6) и установки для каждого автомобиля целевых показателей и норм выбросов CO2.