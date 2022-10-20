Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных препаратов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет проведен эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов в нескольких регионах РФ. Текст закона опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Известно, что эксперимент будет распространяться на территориях Москвы, а также Московской и Белгородской областей.

Как указано в пояснительной записке к закону, данная практика позволит обеспечить дополнительную поддержку субъектов малого аптечного бизнеса, а также повысить доступность рецептурных препаратов для всех категорий россиян.

Отмечается, что ответственность за утверждение положений о порядке и правилах проведения эксперимента возлагается на правительство, а перечень лекарств, которые будет возможно приобрести в рамках эксперимента, будет ограничен.

Ранее, 19 октября, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал о плюсах закона об эксперименте по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств.

До этого, 4 октября, законопроект был одобрен во втором и третьем чтениях Государственной думой. На рассмотрение в нижнюю палату парламента он был вынесен в июле этого года.