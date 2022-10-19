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Экономист назвал преимущества закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Экономист Остапкович рассказал о преимуществах закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в среду, 19 октября, одобрение Советом Федерации закона об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.

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По мнению эксперта, такое решение соответствует международному тренду.

Он пояснил, что это позволит людям, особенно с ограниченными возможностями, получать товар с помощью интернет-заказа.

«То есть им будут привозить [лекарства] на дом, не нужно бегать по аптекам и клиникам», — сказал экономист в беседе с RT.

Также Остапкович подчеркнул важность того, что данная практика возможна только при предъявлении рецепта на препарат.

Ранее в этот день Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. В соответствии с законопроектом с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях будет проведен эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами, передает агентство городских новостей «Москва».

Участники эксперимента смогут продавать онлайн рецептурные лекарственные препараты, включенные в перечень разрешенных к реализации, пишет REGNUM. Их список должен утвердить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. При этом рецепты на препараты могут быть оформлены в электронном виде.

Ранее, 4 октября, законопроект был одобрен во втором и третьем чтениях Государственной думой. На рассмотрение в нижнюю палату парламента он был вынесен в июле этого года.

29 сентября глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала «Известиям», что аптечные организации по всей России фиксируют повышенный спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости. Больше всего покупают противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы.

В октябре 2021 года Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

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