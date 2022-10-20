Актриса Анна Большова — карьера, роли, личная жизнь

Российская актриса театра и кино Анна Большова стала виновницей смертельного ДТП. Она сбила женщину на переходе в Калужской области. Теперь артистку ждет уголовный процесс. «Известия» вспоминают биографию и роли Большовой.

Актриса Анна Большова: карьера и роли

Большова родилась в 1976 году в Москве. У будущей артистки перед глазами был пример — ее бабушка выступала на сцене театра. В седьмом классе Большова поступила в театральный лицей и ступила на путь актрисы. Профильное высшее образование она получала в Российской академии театрального искусства, открывшей ей дорогу в кино и театр.

После окончания вуза девушку пригласил к себе Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя. Молодая Большова появлялась в спектаклях «Комедия о Фроле Скобелеве» и «Верная жена». Затем юная артистка перевелась в «Ленком», где играла в комедиях «Мистификация» и «Королевские игры». Первой трагической ролью артистка стала Кончита в рок-опере «Юнона и Авось» с партнером Николаем Караченцовым.

Дебютом Большовой в кино стала эпизодическая роль в сериале «С Новым счастьем». Актриса не прекращала ходить на кастинги и развивать свой талант, и в 2007 году сыграла главную роль в сериале «Сваха».

После этого Большова снялась во множестве кинокартин — сериалах «Солдаты», «Ермоловы», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Презумпция невиновности»; фильмах «Выйти замуж за генерала», «Жаркий лед», «Мамочки», «Ангел или демон», «Обратная сторона луны – 2».

При этом сцену «Ленкома» актриса не бросала и признавалась, что роли в театре всё равно вызывают у нее куда больше эмоций, чем игра в кино. С 2017 года она является заслуженной артисткой России.

Актриса Анна Большова: личная жизнь

В первый раз артистка вышла замуж за сводного брата — сына мачехи Антона Канаева. После четырех лет брака пара распалась и оформила развод. Следующим избранником Большовой стал художник Александр Макаренко. В 2008 году у супругов родился сын Даниил. Однако пара вскоре также приняла решение разойтись. С тех пор Большова больше не связывала себя узами брака. Свою личную жизнь она афишировать не любит и в социальных сетях в основном выкладывает посты профессионального характера.

ДТП с участием актрисы Анны Большовой

Авария произошла вечером 14 октября в деревне Грачевка. Большова за рулем своей Audi поворачивала с улицы Садовой на улицу Совхозную. Жертвой ДТП стала 31-летняя женщина, переходившая дорогу в неосвещенном месте. По данным источника «Известий», осуществив наезд, Большова вызвала «скорую» и полицию, но пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

В «Ленкоме» заявили, что вины актрисы в произошедшем нет и Большова сделала всё, что могла в сложившихся обстоятельствах. Артистка продолжит играть в театре.