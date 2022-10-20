Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Башкирии
В городе Кумертау в Башкирии в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов сообщил в своем Telegram-канале.
Авария произошла вечером 19 октября на 227-м км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург. Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 40-летнего местного жителя врезался в попутный «КамАЗ».
В результате столкновения водитель легковушки и его 30-летний пассажир погибли на месте до прибытия скорой помощи, пишет «МедиаКорСеть». Пострадали 30-летний, 41-летний и 27-летняя пассажиры. С различными травмами их госпитализировали в Центральную больницу Кумертау.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Назначено автотехническое и химико-токсикологическое исследования.
15 октября на 73-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» 33-летняя водитель легковой Mitsubishi выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Iveco. Автомобилистка погибла на месте. Как выяснилось, она получила права за четыре дня до аварии.