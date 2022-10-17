Получившая четыре дня назад права девушка погибла в ДТП в ХМАО
Под Ханты-Мансийском в результате ДТП погибла 33-летняя девушка, получившая права четыре дня назад. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Авария произошла 15 октября на 73-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». По предварительной информации, 33-летняя водитель легковой Mitsubishi выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Iveco, за рулем которого находился 59-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Mitsubishi погибла на месте. Как уточняет Muksun.fm, от удара легковушку разорвало на части, у большегруза оторвало переднее колесо.
Установлено, что погибшая автомобилистка получила водительские права четыре дня назад. Другие обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.
Всего за прошедшие выходные на территории региона зафиксировано девять ДТП, в которых один человек погиб и 11 пострадали. За выезд на встречку к ответственности привлечены 50 водителей, за нарушение правил перевозки детей — еще 100.