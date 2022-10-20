РЖД распространили льготы на проезд для школьников присоединенных регионов

Школьники, проживающие на территории четырех присоединенных к Российской Федерации регионов, получили право льготного проезда поездами «Федеральной пассажирской компании» ( ФПК, «дочка» РЖД) по всей территории России. Об этом перевозчик сообщил в рассылке для агентов, продающих билеты на поезда РЖД («Известия» ознакомились с копией сообщения).

«Стоимость билетов для школьников (присоединенных регионов — Ред.) исчисляется по ставке в 50% от тарифа. Льгота постоянная, но не действует в период с 1 июня по 31 августа каждого года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, для оформления проездных документов справка с места учебы не требуется, она будет нужна при посадке в поезд.

Эта же информация содержится на сайте РЖД в разделе «Льготы»: школьники, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей при приобретении билетов имеют право на получение льготы на основании документов, удостоверяющих личность (справка об очной форме обучения предъявляется при посадке в поезд).

«Известия» направили запрос в пресс-службу ФПК.

В начале октября замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров рассказал, что планируется принять закон о создании единой свободной экономической зоны в новых регионах по аналогии с Крымом.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. В период с 23 по 27 сентября состоялись референдумы по этому вопросу. По результатам обработки 100% бюллетеней, за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная операции по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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