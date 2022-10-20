Число замов министра экономразвития увеличили после упразднения Ростуризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей функций Ростуризма. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба правительства.
«Так, число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов — с 35 до 37», — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма.
Функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития. Правительству России поручено обеспечить непрерывность работы, которая осуществлялась агентством, и в течение шести месяцев привести свои акты в соответствие с указом.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что передача функций Ростуризма Минэку позволит максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.
В Министерстве экономического развития заявили, что смогут нарастить темпы развития сферы туризма после упразднения Ростуризма.