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Чернышенко объяснил упразднение Ростуризма

Чернышенко: передача МЭР функций Ростуризма позволит сконцентрировать ресурс на приоритетах отрасли
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Передача функций Ростуризма Министерству экономического развития (МЭР) позволит максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли. Об этом 20 октября сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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Он отметил, что за последние годы была проделана огромная работа: запущен нацпроект, который включает более 100 мероприятий. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес.

«Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов», — заявил Чернышенко.

По его словам, эффективное решение данных вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма.

«Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей», — добавил вице-премьер.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Решение принято в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, пишет «Газета.Ru».

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.

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