Isuzu и Sollers получили одобрение на расторжение СПИК

Компания «Исузу Соллерс», совместное предприятие Sollers и Isuzu, получила одобрение правительства РФ на расторжение специнвестконтракта (СПИК). Об этом 20 октября сообщила газета «Коммерсант».

Расторжение СПИКа означает, что стороны больше не будут развивать совместное предприятие и отказываются от предоставленных ему государственных льгот на развитие. В ближайшее время Sollers и Isuzu объявят о прекращении партнерства и закрытии завода, сообщило издание.

Контракт действовал с 2018 года. Партнеры планировали выпуск грузовика «УАЗ City» в 2021 году, в котором предполагались японские кабина и шасси, которые должны были сочетаться с российским двигателем. Кроме «УАЗ City» контракт также предполагал обязательства по локализации крупных узлов для грузовиков, которые вступали в силу с 2023 года. Вложения в проект могли составить 4,96 млрд рублей.

Производство Isuzu в Ульяновске работало с 2012 года и до весны текущего года. Последние месяцы оно находится в простое из-за антироссийских санкций и разрыва логистических цепочек. По итогам 2021 года предприятие собрало 3,7 тыс. малотоннажных, среднетоннажных и тяжелых грузовиков.

19 октября шведская компания Volvo Group сообщила, что рассматривает варианты оптимизации бизнеса в РФ, включая его полную или частичную продажу. Российские активы Volvo Group включают в себя заводы сварки и окраски кабин в Калуге, а также сборку грузовиков. Мощность предприятия рассчитана на производство 15 тыс. машин в год. Кроме того, в долю компании входят четыре сервисных центра марки по обслуживанию грузовой техники в разных городах России.