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Volvo допустила продажу своего бизнеса в России

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Шведская компания Volvo Group, которая остановила выпуск грузовиков в России в конце февраля 2022 года, рассматривает варианты оптимизации бизнеса в РФ, включая его полную или частичную продажу. Об этом 18 октября сообщила газета «Ведомости».

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«В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников», — объяснил изданию неназванный представитель шведского автоконцерна.

Российские активы Volvo Group включают в себя заводы сварки и окраски кабин в Калуге, а также сборку грузовиков. Мощность предприятия рассчитана на производство 15 тыс. машин в год. Кроме того, в долю компании входят четыре сервисных центра марки по обслуживанию грузовой техники в разных городах России.

Официальной информации о предполагаемой продаже российских активов Volvo Group пока нет.

4 октября стало известно, что японская автомобилестроительная компания Isuzu Motors продолжает изучать любые возможности для продолжения своей деятельности в России. Впервые сборку грузовиков Isuzu начали в России на Ульяновском автозаводе в 2006 году. Автоконцерн занимается производством пикапов, грузовиков и спецтехники. Уточняется, что в 2021 году было произведено около 3700 средне- и крупнотоннажных грузовых автомобилей.

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