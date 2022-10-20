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Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана

Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана

TRT Haber: пролив Дарданеллы в Турции закрыт для судов из-за сильного тумана
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Фото: РИА Новости/Кемаль Аслан
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Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для движения судов из-за тумана. Об этом 20 октября сообщает телеканал TRT Haber.

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Пролив перекрыт для транзитных судов во всех направлениях из-за густого тумана, который появился к утру четверга и ухудшил видимость на море.

«Управлением движения судов в проливе Чанаккале было объявлено, что капитаны судов, заходящих с севера и юга, были предупреждены по радио», — сообщает канал.

Движение судов восстановят после нормализации погоды на воде, отмечает телеканал.

Дарданеллы — пролив между Европой и Азией в Турции, который соединяет Эгейское море с Мраморным. Его длина составляет 120 км.

В конце августа Турция в пять раз увеличила стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн.

В мае этого года Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

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