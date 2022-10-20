В Греции из-за отсутствия российских туристов на грани банкротства меховая отрасль

Некоторые отрасли экономики Греции, завязанные на российских путешественниках, — например, меховая отрасль — «лежат в руинах», они лишились 90% клиентов. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

«Местное руководство надеется, что массовый турпоток в этом году из других стран легко компенсирует отсутствие российских курортников. Однако многие эксперты все-таки считают, что отсутствие наших туристов не пройдет бесследно для греческой экономики. Здесь есть несколько гостиничных сетей, которые традиционно на протяжении десятилетий работали с российскими туристами. Они на себе ощутили отсутствие сотен тысяч наших граждан в этом году», — рассказал дипломат.

Он отметил, что некоторые отрасли особенно пострадали. Хрестоматийный пример — это пушное-меховое производство, основными клиентами (под 90%) которого были россияне. Сейчас эта отрасль буквально в руинах, подчеркнул Маслов.

Посол уточнил: по состоянию на сентябрь этого года цены на газ в Греции увеличились за год на 332%. Учитывая, что более половины импортируемого природного газа используется в электроэнергетике, нагрузка на домохозяйства и промышленность постоянно растет.

Высокие цены на энергоносители привели к рекордной за последние 30 лет инфляции, подрывающей покупательную способность населения, — в августе и сентябре она достигла 11,4%.

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