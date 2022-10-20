Украинские боевики потеряли до 20 танков на николаевском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 20 единиц танков на николаевском направлении. Также батальон 59–ой бригады ВСУ попал в окружение в районе Дудчан. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в среду, 19 октября.

«С мест сообщают, что батальон 59–ой бригады ВСУ окружен нашими десантниками в районе Дудчан на Николаевском направлении. Немного севернее еще одно подразделение ВСУ потеряли до 20 танков, а в остатках зеленки сейчас «отдыхают» до 100 солдат. Забирать их никто не спешит», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР. Военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три бронированные машины и два автомобиля.

18 октября украинская армия потеряла до 50 человек в ЛНР за сутки. Российским военным также удалось уничтожить один танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера и две долговременные огневые точки.

16 октября секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ по всей линии фронта теряют до 500 человек в день.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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