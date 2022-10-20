Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ назвало санкции главным источником проблем рынка продовольствия
Армия
Украинская сторона вернула военнослужащих ЛНР голодными и обезвоженными
Туризм
Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян
Экономика
РФ может ввести мораторий на выплаты за лизинг иностранной техники
Мир
Полянский назвал дезинформацию об иранских БПЛА предлогом для давления на РФ и Иран
Армия
Украинские боевики потеряли до 20 танков на николаевском направлении
Армия
Командир батальона «Ахмат» сообщил о продвижении в Соледаре
Армия
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами и минометные расчеты в зоне СВО
Мир
Премьер-министр Норвегии указал на последствия введения потолка цен на газ
Происшествия
В центре Донецка прогремели два сильных взрыва
Мир
Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов энергоинфраструктуры
Экономика
Магазины Zara могут открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»

Участникам СВО предложили оказывать психологическую помощь

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменения в закон «О ветеранах». Он предлагает установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий, узнали «Известия».

Зона поддержки: в России предлагают ввести бесплатную психологическую помощь
На первых порах воспользоваться ею смогут люди с инвалидностью, пострадавшие при ЧС, а также семьи с доходом ниже МРОТ

Документ также предусматривает предоставление права на медико-психологическую реабилитацию инвалидам и участникам боевых действий при наличии показаний.

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Сейчас законом «Об основах социального обслуживания граждан» определено, что при необходимости россиянам оказывается содействие в предоставлении психологической, педагогической, юридической и прочей помощи, уточняется в документе. Приказом Минздрава «О психологической и психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях» установлен порядок ее оказания во время ЧС. Кроме того, право на медико-психологическую реабилитацию до 30 суток, согласно закону «О статусе военнослужащих», имеют действующие военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья.

«Вместе с тем в настоящее время в оказании профессиональной психологической помощи нуждаются инвалиды войны и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и военнослужащих. Особая поддержка в этой сфере должна быть оказана и ветеранам старшего поколения», — сказано в документе.

По мнению авторов инициативы, актуальность законопроекта обусловлена, в частности, участием российских военнослужащих в СВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

После боя: участникам СВО окажут психологическую помощь

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022