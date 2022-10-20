Участникам СВО предложили оказывать психологическую помощь

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменения в закон «О ветеранах». Он предлагает установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий, узнали «Известия».

Документ также предусматривает предоставление права на медико-психологическую реабилитацию инвалидам и участникам боевых действий при наличии показаний.

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Сейчас законом «Об основах социального обслуживания граждан» определено, что при необходимости россиянам оказывается содействие в предоставлении психологической, педагогической, юридической и прочей помощи, уточняется в документе. Приказом Минздрава «О психологической и психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях» установлен порядок ее оказания во время ЧС. Кроме того, право на медико-психологическую реабилитацию до 30 суток, согласно закону «О статусе военнослужащих», имеют действующие военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья.

«Вместе с тем в настоящее время в оказании профессиональной психологической помощи нуждаются инвалиды войны и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и военнослужащих. Особая поддержка в этой сфере должна быть оказана и ветеранам старшего поколения», — сказано в документе.

По мнению авторов инициативы, актуальность законопроекта обусловлена, в частности, участием российских военнослужащих в СВО.

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После боя: участникам СВО окажут психологическую помощь