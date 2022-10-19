В Госдуме предложили освободить мобилизованных от НДФЛ в помощь бизнеса

В Госдуме предлагают освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с мобилизацией. Такой законопроект в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента, сообщили «Известиям» члены ЛДПР. Редакция ознакомилась с текстом документа.

Материальная помощь включает в себя социальные выплаты для поддержания работника в сложных жизненных обстоятельствах, требующих значительных расходов, например, чрезвычайные ситуации, тяжелое заболевание, бракосочетание, рождение ребенка, смерть родственника, выход на пенсию, напомнили авторы пояснительной записки к поправкам.

«Крупные компании уже приняли решения материально поддержать своих мобилизованных сотрудников. Например, «Татнефть» планирует выплатить призывникам по 50 тыс. рублей. «Росатом» перечислит единовременно каждому мобилизованному 100 тыс., в РЖД — 200 тыс. Минцифры рекомендовало IТ-компаниям ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты и оформить полисы ДМС для семей», — отметил один из разработчиков законопроекта, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Евгений Марков.

Парламентарий пояснил: сейчас материальная помощь свыше 4 тыс. рублей облагается подоходным налогом и страховыми взносами. То есть работодателю придется начислить и выплатить НДФЛ и прочие обязательные взносы, добавил он.

«Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. Необходимо убрать избыточные барьеры», — сказал один из разработчиков проекта, депутат ЛДПР Владимир Кошелев.

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