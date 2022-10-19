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Объем наличных у россиян второй раз за 20 лет превысил 15 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На фоне введения частичной мобилизации объем наличных в обращении второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». За сентябрь он вырос на 930 млрд рублей и по итогам месяца достиг 15,1 трлн рублей.

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Ранее рекордный объем «живых» денег в обращении регулятор зафиксировал по итогам февраля текущего года после начала спецоперации на Украине, тогда показатель составил 15,8 трлн рублей.

Рост спроса населения на наличные в конце сентября оказался выше обычной динамики для этого периода, отметили в пресс-службе Центробанка. Там уточнили: тенденция вызвана стремлением граждан подстраховаться от возросшей неопределенности и иметь дополнительный запас «живых» денег. При этом часть этих средств используется в текущих расходах вместо безналичных платежей, и со временем деньги возвращаются на счета в банки, как это произошло после февраля-марта, рассказали в пресс-службе ЦБ.

Желание граждан хранить больше наличных денег на фоне обострения геополитической и экономической ситуации вызвано негативным опытом финансовых сложностей, сообщил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Другая причина роста объема наличных в обороте — отъезд части россиян, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: отъезд происходил в спешке, и наиболее простым решением для многих было снять средства.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Наличное бремя: объем живых денег у россиян второй раз за 20 лет превысил 15 трлн

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