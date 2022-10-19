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Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
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Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Как выяснили «Известия», Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Документом предлагается закрепить в законодательстве право россиян на каникулы по потребительским кредитам, формирующим значимую долговую нагрузку.

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Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, срок каникул составит до шести месяцев, в это время заемщики могут не вносить платежи. Такое право гражданином может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов более чем на 30%.

«Законопроектом предлагается установить, что в течение льготного периода банкам запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. При этом будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Как поясняют авторы инициативы, в числе которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект направлен на поддержку граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, он поможет восстановить их платежеспособность.

«Мы участвуем в подготовке законопроекта о «постоянных» кредитных каникулах по потребительским кредитам и займам, активно поддерживаем эту инициативу. Практика показывает, что банки нередко идут навстречу заемщикам, испытывающим временные трудности, однако очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы», — сказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пошли в банк: право россиян на кредитные каникулы закрепят в законе

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