Минобороны показало работу подразделений радиоэлектронной борьбы

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают выполнять разведывательные задачи в ходе проведения специальной операции. Министерство обороны РФ в среду, 19 октября, опубликовало кадры боевой работы специалистов.

Современный комплекс «Леер-3» предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Система РЭБ способна блокировать телефоны в сетях GSM и рассылать ложные сообщения.

Непосредственным ударным средством комплекса являются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые имитируют работу базовых сетей GSM и противодействуют использованию абонентских терминалов.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в режиме реального времени транслирует данные на мониторы операторов. Задача операторов — обнаружить массовое скопление абонентов сотовой телефонной связи. В лесных массивах, вдоль русла рек, в деревенских сараях, коровниках и свинарниках.

«У нас задача — найти скопления в лесопосадках, полях абонентов сотовых терминалов стандарта GSM. По скоплениям, если мы находим их, подаются координаты этих скоплений в штаб. Там уже по ним принимаются решения», — рассказал военнослужащий.

Также беспилотники, которые кружат над позициями украинских боевиков могут рассылать SMS с призывами сдаваться в плен и прекратить сопротивление.

Кроме психологического давления на бойцов ВСУ часто приходится заниматься оповещением мирных жителей на Украине.

«ВСУ готовит провокацию в вашем городе. Не выходите из дома. Берегите себя и своих близких», — зачитывает сообщение оператор БПЛА Игорь.

Ранее, 13 сентября минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы специалистов РЭБ ЦВО. Как отметил командир взвода Евгений, в задачи подразделений РЭБ также входит блокировка сотовой связи на критически важных направлениях для снижения эффективности управления войсками и оружием противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в Донбассе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинской армии. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России.

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