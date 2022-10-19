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В США заявили об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год

Глава Lockheed Martin Тайклет сообщил об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год
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Фото: commons.wikimedia.org/DVIDSHUB
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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует увеличить производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до 96 комплексов в год. Об этом сообщил гендиректор Джим Тайклет во вторник, 18 октября, в отчете об экономических показателях компании за третий квартал.

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В настоящее время производство РСЗО составляет 60 пусковых установок в год.

«Мы инвестируем в производственные и поддерживающие мощности для создания (вооружений. — Ред.), необходимых для защиты наших союзников и нашей страны, включая (истребители. — Ред.) F–35, (ПЗРК. — Ред.) Javelin и HIMARS», — сказал Тайклет.

В документе отмечается, что чистая прибыль компании в июле – сентябре составила $1,8 млрд по сравнению с $614 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию при этом поднялась до $6,71.

Ранее, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность киевского режима в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе.

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