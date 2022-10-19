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В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян

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Фото: РИА Новости/Ольга Смольская
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Тбилиси может установить лимит на пребывание россиян в стране в три месяца на фоне роста числа приезжающих из РФ. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» 19 октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, напомнив, что сейчас россияне могут находиться в Грузии в течение года.

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По словам эксперта, в настоящее время на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии, преобладает антироссийская риторика.

«Несмотря на попытки властей выжать максимум из экономического притока из России, как на парламент, так и на президента оказывается колоссальное давление. На фоне всего этого мы оцениваем, что введение какого-либо рода ограничений в виде виз или лимита на пребывание турист— его сокращения с года до более привычного всем срока в 90 или 180 дней — скорее всего, всё-таки произойдет», — допустил он.

Сокращение сроков пребывания россиян в стране до трех месяцев допустил в беседе с «Известиями» и один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия. По его словам, этот может стать одним из вариантов реакции властей на происходящие события.

Ранее, 11 октября, стало известно, что депутаты грузинской оппозиционной партии «Лело» предложили законопроект, предусматривающий введение виз для российский граждан. Также пересмотр визового режима с РФ допустила и президент Саломе Зурабишвили во время своего визита в Кишинев 17 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян

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