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В ЮАР заявили о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС

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Фото: TASS/Zuma
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Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом 18 октября заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, вернувшийся после официальной поездки в Саудовскую Аравию 16 октября.

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Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС. Следует отметить, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС», — сообщил Рамапоса в видеообращении в своем Twitter.

Южноафриканский лидер также напомнил, что его страна в 2023 году будет председательствовать в БРИКС.

«В предстоящем году под председательством ЮАР пройдет саммит БРИКС и этот вопрос [о расширении группы БРИКС. — Ред.] будет рассматриваться. Ряд стран находится в контакте с БРИКС и мы их заверили, что вопрос о членстве будет обсуждаться и будет принято решение», — отметил президент ЮАР.

В конце сентября в МИД России сообщили, что ряд зарубежных стран выражают интерес к вступлению в БРИКС. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил тогда, что полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе.

Также, по словам Рябкова, страны БРИКС уже начали работу по вопросам возможного расширения организации.

Ранее желание вступить в организацию выразили Алжир, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Нигерия. Иран и Аргентина со своей стороны уже подали заявки на вступление.

В июле проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова объяснила, почему возник повышенный интерес к вступлению новых стран в БРИКС.

Она полагает, что БРИКС в отличие от «семерки» имеет позитивную повестку, не направленную против третьей стороны. Внутри БРИКС нет государств, которые пытаются что-то блокировать или подвергать кого-то остракизму в рамках объединения.

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