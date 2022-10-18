Опубликован трейлер перезапуска детского сериала «Телепузики»

Трейлер перезапуска детского сериала «Телепузики» появился на стриминговой площадке Netflix 18 октября.

Официальный трейлер был загружен на канал Netflix на YouTube. На нем видны как известные по прошлым сериям герои Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, так и новые маленькие телепузики.

«Телевизионные иконы Тинки-Винки, Дипси, Лаа-Лаа и По вернулись! Теперь об их удивительных приключениях рассказывает Титус Берджесс», — указано в описании под трейлером.

Впервые «Телепузики» оказались на телеэкранах в 1997 году. Их показ был завершен в 2001 году.

Ранее, 20 сентября, Netflix опубликовал новый тизер-трейлер нового мультсериала о ежике Сонике. Проект получил название Sonic Prime.